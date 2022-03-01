Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı - Haberler

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Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı

Muğla'nın Datça ilçesinde denize sintine atığını boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde denize sintine atığını boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Datça Kumluk Plajı ve çevresinde denize sintine atığı boşaltıldığının bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu denize sintine atığını boşaltan bir tekne tespit edildi. Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tarafından tekne sahibine yasal işlem uygulandı. - MUĞLA

Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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