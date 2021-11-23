Denize 'İzmir Ekonomi' imzası

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yelken Takımı, bu yıl Marmaris'te düzenlenen ve üniversiteli gençlerin kıyasıya yarıştığı Campus Cup'ta üçüncülük elde etti. Kurulduğu 2009 yılından itibaren Türkiye ve İzmir genelinde birçok başarıya ulaşarak adından söz ettiren İEÜ Yelken Takımı'nın toplam kupa ve madalya sayısı 28'e ulaştı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün düzenlediği ve büyük heyecana sahne olan Campus Cup'ın finalinde 15 takım yarıştı. İEÜ öğrencileri Umur Doğuş Onat, Seher Arı, Yağmur Ercan, Melis Aydın, Begümnur Küçükcan, Oğulcan Taşlı ve Nehir Hakverdi'den oluşan 7 kişilik takım, belirlenen rotayı ilk önce tamamlamak için mücadele etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelere ait takımların yer aldığı Campus Cup'ta Ege Bölgesi'ni de temsil eden İEÜ'lü yelkenciler, üçüncülüğe ulaşarak madalyanın sahibi oldu. Pandemi öncesinde, 2019 yılında düzenlenen ve üniversiteler arasındaki en önemli organizasyonlardan biri olan Jimmy Key Yarışları'nda toplamda 3 birincilik elde eden İEÜ'lü yelkenciler, başarılarını bu yıl da devam ettirdi.

"SPORUN HER ALANINDA VARIZ"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, öğrencileri ilgi duydukları ve kendilerini en iyi hissettikleri spor dallarına yönlendirdiklerini söyledi. Sporun, gençleri her anlamda olumlu etkilediğini, akademik yönden başarılı olmalarının da önünü açtığını vurgulayan Palalı, "Üniversite olarak sporun her alanında yer almayı önemsiyoruz. Amerikan futbolundan basketbola, motor sporlarından sörfe kadar sporun pek çok alanında faaliyet gösteriyoruz. Üniversite olarak öğrencilerimizi spora yönelmeleri için teşvik ediyoruz. Üniversitemizin fark yaratan özelliklerinden biri de bu. Yelken takımımızı kutluyor, önümüzdeki süreçte yeni kupa ve madalyaları kazanarak üniversitemizi gururlandıracaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.