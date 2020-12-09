Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı
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Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı

09.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:53

Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı Güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan, Antalya'nın Alanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan mola verdi.

Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı

ANTALYA - Güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan, Antalya'nın Alanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan mola verdi. Kimsenin bulunmadığı sahile çok yakın mesafede denize inen pelikanlar görenleri şaşırtırken, bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Kuzey yarımküreye kış gelmesiyle güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan açlık ve yorgunluktan bıktın düşerek Alanya'nın Galipdere Plajı yakınlarında mola verdi. Daha önce yunusların görüldüğü sahilde bu kez pelikanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sahile çok yakın mesafede su üstünde duran yavru pelikanları görenler şaşkınlık yaşadı. Bazıları şaşkın gözlerle pelikanları izlerken bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Bir süre su üzerinde dinlenen pelikanlar daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı
Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı
Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı
Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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