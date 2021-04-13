Denize girmekle oruç bozulur mu Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Denize girmekle oruç bozulur mu konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Denize girmekle oruç bozulur mu