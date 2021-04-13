Denize girmekle oruç bozulur mu Diyanet fetvaları!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Denize girmekle oruç bozulur mu konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Denize girmekle oruç bozulur mu
Dini konularda araştırma yapanlarDenize girmekle oruç bozulur mukonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaDenize girmekle oruç bozulur mukonusunda fetva yayınladı. Peki,Denize girmekle oruç bozulur muİşte, detaylar.
DENİZE GİRMEKLE ORUÇ BOZULUR MU
Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.