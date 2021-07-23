Denize girme yasağının süresi bitince vatandaşlar sahile akın etti

Denize girme yasağının süresi bitince vatandaşlar sahile akın etti Sakarya'nın Karasu ilçesinde hava koşulları sebebiyle günü birlik uygulanan yasağın süresi bitince vatandaşlar tekrardan sahile akın etti.

Denize girme yasağının süresi bitince vatandaşlar sahile akın etti

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde hava koşulları sebebiyle günü birlik uygulanan yasağın süresi bitince vatandaşlar tekrardan sahile akın etti.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebi ile dün Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Kararın verilmesinin ardından cankurtaranlar tarafından denizdeki vatandaşlar sudan çıkartıldı. Günü birlik uygulanan yasağın süresi bitince vatandaşlar tekrardan sahile akın etti. Yasağın ardından denizin tadını çıkardıklarını söyleyen Ersin Dilli adlı tatilci, "Dün, dalgalardan dolayı ve Şile'de yaşanan 2 kişinin boğulmasından dolayı yasaklar vardı. Dün denize giremedik ama bugün yasaklar kalktı ve denize girebiliyoruz. Gayet güzel her şey daha da iyi olur İnşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün