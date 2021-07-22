Denize girişlere izin verilmiyor

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Düzce

Öte yandan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.

İlçe merkezinde de belediye ekiplerince hoparlörlerden uyarı anonsu yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş