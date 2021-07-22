Denize girişlere izin verilmiyor
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Denize girişlere izin verilmiyor

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Düzce

Öte yandan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.

İlçe merkezinde de belediye ekiplerince hoparlörlerden uyarı anonsu yapılıyor.

Denize girişlere izin verilmiyor
Denize girişlere izin verilmiyor
Denize girişlere izin verilmiyor
Denize girişlere izin verilmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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