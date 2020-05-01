Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar

Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde denize sıfır evlerinin önünde denize giren vatandaşlar polis ekiplerini görünce apar topar kaçtı.

Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar

MUĞLA - Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde denize sıfır evlerinin önünde denize giren vatandaşlar polis ekiplerini görünce apar topar kaçtı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize giren vatandaşalar polis ekiplerini görünce sahilden apar topar kaçtılar. İçmeler mevkiinde lüks bir sitenin sahilinde denize giren site sakinleri denizin güneşin ve kumun tadını doyasıya çıkardı. Ara ara denize girip güneşlenenler polis görünce sahilden hızlı bir şekilde uzaklaştı. Polis ekipleri daha sonra devriye görevine devam ederek denize girenler hakkında işlem başlattı. Sahilden kaçtıktan bir müddet sonra tekrar sahile gelerek güneşlenmeye yelen bir kadın ise bu sefer polis ekiplerinin elinden kaçamadı. Tutanak tutulan kadın denize girmemesi için uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA