Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar
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Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar

Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar
01.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:26

Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde denize sıfır evlerinin önünde denize giren vatandaşlar, polis ekiplerini görünce apar topar kaçtı.

Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde denize sıfır evlerinin önünde denize giren vatandaşlar, polis ekiplerini görünce apar topar kaçtı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize giren vatandaşalar polis ekiplerini görünce sahilden apar topar kaçtılar. İçmeler mevkiinde lüks bir sitenin sahilinde ara ara denize girip güneşlenenler, polisi görünce sahilden hızlı bir şekilde uzaklaştı. Polis ekipleri daha sonra devriye görevine devam ederek denize girenler hakkında işlem başlattı. Sahilden kaçtıktan bir müddet sonra tekrar sahile gelerek güneşlenmeye çalışan bir kadın ise bu sefer polis ekiplerinden kaçamadı. Hakkında tutanak tutulan kadına denize girmemesi için uyarılarda bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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