Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı

Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı Cankurtaranlar tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde boğulma tehlikesi yaşayan yerleşik Rus kadın, cankurtaran tarafından kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.