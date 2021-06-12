Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı

Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde boğulma tehlikesi yaşayan yerleşik Rus kadın, cankurtaran tarafından kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde boğulma tehlikesi yaşayan yerleşik Rus kadın, cankurtaran tarafından kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay dün, Konyaaltı Sahili'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus uyruklu kadın, sahilde denize girdi. Bir anda boğulma tehlikesi yaşayan kadını gören can kurtaranlar denize girerek müdahalede bulundu. Kıyıya çıkartılan kadın, ardından bölgeye çağrılan ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada
İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada
Çaldığı motosikletle kaza yapan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
Çaldığı motosikletle kaza yapan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Selçuk Balcı Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 16:30:59. #1.16#

title