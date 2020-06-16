Denize giren yaşlı kadın, boğuldu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil için yazlığına gelen Müzeyyen Erkul (86), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil için yazlığına gelen Müzeyyen Erkul (86), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Tilkicik Koyu'nda meydana geldi. Kısa bir süre önce tatil için yazlığına gelen Müzeyyen Erkul, sitenin sahilinde denize girdi. Erkul, yüzdüğü sırada birden çırpınmaya başladı. Çevredekiler, durumu fark edince yaşlı kadını karaya çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kendisine yaklaşık yarım saat boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yapılan talihsiz kadın, kurtarılamadı. Müzeyyen Erkul'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA