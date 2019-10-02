02.10.2019 21:46

Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Sebahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi bölümü öğrencisi Cabbar Kandemir, serinlemek için Abana sahil şeridinde denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Kandemir, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Kandemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA