Denize giren tatilcilerin eşyalarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denize giren tatilcilerin eşyalarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

24.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:16
Denize giren tatilcilerin eşyalarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren 2 tatilcinin telefon ve parasını çaldığı ileri sürülen zanlı tutulandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren 2 tatilcinin telefon ve parasını çaldığı ileri sürülen zanlı tutulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki sahilden deniz giren T.Z. ile E.I'nın, şezlong üzerindeki 2 cep telefonu, kablosuz ve kablolu kulaklık, 5 bin ruble, 17 dolar, 5 lira, banka kartı ve evlerinin anahtarlarının bulunduğu çantalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çantaları alarak, bölgeden uzaklaşan şüphelinin H.D. olduğunu tespit eden polis ekipleri, otluk alanda tatilcilerin çanta içerisindeki eşyaları, şüphelinin evinin bahçesinde de toprağa gömülü 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Deprem Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denize giren tatilcilerin eşyalarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 19:17:28. #1.15#
title