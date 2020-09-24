Denize giren tatilcilerin eşyalarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren 2 tatilcinin telefon ve parasını çaldığı ileri sürülen zanlı tutulandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren 2 tatilcinin telefon ve parasını çaldığı ileri sürülen zanlı tutulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki sahilden deniz giren T.Z. ile E.I'nın, şezlong üzerindeki 2 cep telefonu, kablosuz ve kablolu kulaklık, 5 bin ruble, 17 dolar, 5 lira, banka kartı ve evlerinin anahtarlarının bulunduğu çantalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çantaları alarak, bölgeden uzaklaşan şüphelinin H.D. olduğunu tespit eden polis ekipleri, otluk alanda tatilcilerin çanta içerisindeki eşyaları, şüphelinin evinin bahçesinde de toprağa gömülü 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız