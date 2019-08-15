Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kameradaHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.

15.08.2019 18:44
Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.
Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği denize atlayarak boğulduğunu sandığını kişiyi ağzına aldığı sopa ile kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri şaşırttı.

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada
Kaynak: İHA
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