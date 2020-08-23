Denize giren kişi boğuldu Bursa'nın Gemlik ilçesinde yüzmenin yasak olduğu bölgeden denize giren kişi boğuldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yüzmenin yasak olduğu bölgeden denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdulrahman Sabag (25), Kumsaz Mahallesi'nde, yüzmenin yasak olduğu bölgeden denize girdi.

Sabag'ın bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine yetkililere haber verildi.

Bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik, Arama ve Kurtarma Özel Timi-11 Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 25 dakikalık çalışma sonucunda Sabag'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sabag'ın cesedi, bölgedeki incelemenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA