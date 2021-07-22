Denize giren kardeşlerden Murat boğuldu, ağabeyi Ömer tedaviye alındı
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Denize giren kardeşlerden Murat boğuldu, ağabeyi Ömer tedaviye alındı

Denize giren kardeşlerden Murat boğuldu, ağabeyi Ömer tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde denize giren 2 kardeşten Murat Erez (18) boğuldu, kurtarılan Ömer Erez (23) ise tedaviye alındı.

EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde denize giren 2 kardeşten Murat Erez (18) boğuldu, kurtarılan Ömer Erez (23) ise tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Altınkum mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Murat Erez ve ağabeyi Ömer Erez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koşup sudan çıkardığı kardeşler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Murat Erez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ömer Erez ise Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son 15 günde maalesef iki vatandaşımız denizde boğularak hayatlarını kaybetti. Lütfen, yüzmeyi bilmiyorsanız kesinlikle denize girmeyin. Yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin kalp krizi, kramp vb. durumlara karşı kıyıdan çok fazla uzaklaşmayın. Tek başınıza mümkünse denize girmeyin. Kronik rahatsızlığınız mevcutsa doktor tavsiyesi ile yüzün ve kesinlikle kıyıdan uzaklaşmayın. Yemek yedikten sonra hemen denize girmeyin. Hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızı maalesef geri getiremiyoruz. Lütfen, mutluluğumuz hüzne dönüşmesin" denildi.


Denize giren kardeşlerden Murat boğuldu, ağabeyi Ömer tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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