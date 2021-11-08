Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Haberler | Yerel

Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattıORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde denize giren ve dakikalarca denizden çıkmayan kadın emniyeti harekete geçirdi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde denize giren ve dakikalarca denizden çıkmayan kadın emniyeti harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, önceden bir işletmede çalıştığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Suna Y. (32), henüz bilinmeyen bir nedenle denize girdi. Denize açılan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, sudan çıkmak istemeyen kadını güçlükle denizden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulans içerisinde sakinleştirildikten sonra Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Suna Y. isimli kadının psikolojik sorunları olduğu ve daha önce bir eğlence mekanında çalıştığı öğrenildi.

Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title