Denize Giren Genç Boğulma Tehlikesi Atlattı

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ömürevleri Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Mikail Gün (20), bir anda gözden kayboldu.

Cankurtaranların yardımıyla sudan çıkarılan Gün'e olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.