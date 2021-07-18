Denize giren genç boğuldu
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Denize giren genç boğuldu

Denize giren genç boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren ve dalgalarla açığa sürüklenen Fatih Kırcı (28) boğuldu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren ve dalgalarla açığa sürüklenen Fatih Kırcı (28) boğuldu.

Olay akşam saatlerinde Kandıra Cebeci sahilinde meydana geldi. Denize giren Fatih Kırcı, açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahilde görevli olan cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Saat 20.30 sıralarında denizde Fatih Kırcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Fatih Kırcı'nın cenazesi Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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