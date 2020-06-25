Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi son anda kurtarıldı
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Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi son anda kurtarıldı

- Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi son anda kurtarıldı Denizden çıkartılan oğullarını gören baba büyük hüzün yaşadı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denize giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybederken, kendisini kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi...

25.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:31

- Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi son anda kurtarıldı

Denizden çıkartılan oğullarını gören baba büyük hüzün yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denize giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybederken, kendisini kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren ağabeyi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat Kırca isimli vatandaş,ü oğulları Muhammet Kırca ve Samet Kırca ile birlikte sahile geldi. Sahilde Muhammet ve Samet Kırca kardeşler denize girdi. Yaklaşık 2 buçuk metre açılan 16 yaşındaki Samet Kırca bir anda suyun altına girerek kayboldu. Ağabeyi ise kardeşi Samet Kırca'nın suyun altına girerek kaybolduğu yere giderek kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Muhammet Kırca da suyun altında kayboldu.

Denize giren komiser yardımcısı ağabeyi kurtardı

Baba Nihat Kırca oğullarının boğulduğunu görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda deniz polisi, Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen bir komiser yardımcısı üzerindeki kıyafetleri çıkartarak denize girdi. Polis yardımcısı tarafından Muhammet Kırca, kısa süre sonra denizden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bildirilen Muhammet Kırca'ya ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

16 yaşındaki çocuğun 45 dakika sonra cansız bedenine ulaşıldı

Daha sonra olay yerine gelen dalgıçlar ve Sahil Güvenlik ekipleri 16 yaşındaki Samet Kırca'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan yaklaşıl 20 dakikalık çalışmanın ardından Samet Kırca'nın 2 buçuk metre derinlikteki cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet Kırca ise kaldırıldığı Dilovası Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kısa süre öne askerlik görevini tamamlayarak evine döndüğü öğrenilen Muhammet Kırca'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA

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