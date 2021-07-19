DENİZE GİREN 32 KİŞİ VÜCUTLARINDAKİ KIZARIKLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ
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DENİZE GİREN 32 KİŞİ VÜCUTLARINDAKİ KIZARIKLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı. Vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amacıyla bir süre denize girilmesine izin verilmedi. Karasu sahilinde denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DENİZE GİREN 32 KİŞİ VÜCUTLARINDAKİ KIZARIKLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ
DENİZE GİREN 32 KİŞİ VÜCUTLARINDAKİ KIZARIKLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ
DENİZE GİREN 32 KİŞİ VÜCUTLARINDAKİ KIZARIKLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ
DENİZE GİREN 32 KİŞİ VÜCUTLARINDAKİ KIZARIKLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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