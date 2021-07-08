Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
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Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği

Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği Akıntılı su kanalına giren gençler, 12 derece su sıcaklığı bulunan kanalda serinlemeye çalıştı Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, denize evleri uzak kalan gençler de akıntılı su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği

Akıntılı su kanalına giren gençler, 12 derece su sıcaklığı bulunan kanalda serinlemeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, denize evleri uzak kalan gençler de akıntılı su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki su kanalına giren gençler, akıntı olmasına karşın tehlikeyi göz ardı edip serinlemek istedi. Su sıcaklığı 12, derinliği ise 3 metreye kadar yükselen kanalda atlayışlar gerçekleştiren gençler, uzun süre suda vakit geçirdi. Evlerinin denize uzak olduğunu belirten gençler, serinlemek için başka çarelerinin olmadığını söyledi.

"Allah'a güvenip atlıyoruz suya"

Gençlerden Abdulsamet Yegen, "Hava sıcak olduğu için sıcakta yüzmeye geldik. Deniz bize uzak kalıyor. Tehlikeli de ne yapalım? Burada bir çocuk boğulmuştu. Biz burada doğduk, büyüdük. Allah'a güvenip atlıyoruz suya" diye konuşurken, Furkan Yegen de, "Babamlarla geldiğimizde fazla duramıyoruz ama tek gelince 2-3 saat duruyoruz. Su baya soğuk. Alıştık. Akıntı çekiyor ama o taraflara gitmezsek sorun olmuyor. Kendimi bildim bileli yüzmeyi biliyorum. Korkarsan daha kötü, korkmadan girersen başına bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.

1 yıl önce 17 yaşındaki genç boğulmuştu

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ise 17 yaşındaki Sezgin Andariman, yine aynı bölgeye yakın bir noktada serinlemek için kanala girmiş, akıntının etkisiyle gözlerden kaybolmuştu. Kanalda ekiplerce 5 gün boyunca aranan gencin yosunların arasında cansız bedeni bulunmuştu.

Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği
Denize evleri uzak kalan gençlerin tehlikeli kanal serinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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