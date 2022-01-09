MERSİN (İHA) - Denize düşmeye ramak kala otomobil askıda kaldı

Mersin'de aşırı sağanak yağmur sırasında açık kapıdan balıkçı barınağına giren sürücü, yolun bittiğini son anda fark edip frene basması sonucu aracın askıda kalmasıyla arkadaşıyla ölümden döndü

MERSİN - Mersin'de aşırı sağanak yağmur sırasında açık kapıdan balıkçı barınağına giren sürücü, yolun bittiğini son anda fark edip frene basması sonucu otomobil denize düşmeye ramak kala asılı kaldı.

Olay, Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece aşırı yağan sağanak yağmur sırasında barınağın kapısının açık olduğunu fark eden sürücü, arkadaşı ile birlikte otomobille içeri girdi. Barınağın sonuna kadar otomobille giden sürücü yağmurdan yolun bittiğini son anda fark etti. Sürücünün frene basmasına rağmen otomobil kayarak denize düşmeye ramak kala askıda kaldı. İki şahıs denize düşmeye ramak kalan otomobilden inerken, balıkçı tayfaları Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın'a haber verdi. Sakın, izinsiz içeri girenlere hem canlarına bir şey gelmediği için şükretmelerini istedi, hem de tepki gösterdi.

Öteyandan barınağa çağrılan çekici ve balıkçı tayfalarının yardımı ile otomobil geri çekilerek kurtarıldı.