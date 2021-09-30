Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: 'Anne kedinin o hareketini unutamam' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam"

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Güncel

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam" "Kurtardıktan sonra teşekkür ederek gibi kafasıyla bir hareket yaptı.

ANTALYA (İHA) - Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: "Anne kedinin o hareketini unutamam"

"Kurtardıktan sonra teşekkür ederek gibi kafasıyla bir hareket yaptı. Onu unutamam"

ANTALYA - Antalya'da kayalık alandan denize düşen iki yavru kediyi, birbirine bağladığı plaj havlularıyla kurtaran otel güvenlik personeli Ömürcan Bilgeç, mesaisinin son 2 saatini kedileri kurtarmak için harcadığını ve buna değdiğini söyledi. Yavruları kurtarmadan önce anne kedinin kendisine karşı saldırgan olduğunu belirten Bilgeç, "Kurtardıktan sonra teşekkür eder gibi kafasıyla bir hareketi var, onu unutamam" dedi.

Dün akşam 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki Erenkuş Plajı'nda, annesiyle birlikte kayalık alanda gezen iki yavru kedi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten denize düştü. Suya düşen yavrular, kayalıklardan tırmanmaya çalışsa da başarılı olamadı. Denizden kedi sesinin geldiğin duyan otel güvenlik personel Ömürcan Bilgeç (25), mesaisini bırakıp kayalık alana geldi ve yavru kedilerin denize düştüğünü fark etti. Plajdaki 3 havluyu birleştirerek denize sarkıtan Bilgeç, bir süre yavru kedinin tırmanmasını bekledi. Kurtarma çabalarını anne kedi de izlerken, Bilgeç beze tırmanan yavru kedileri karaya çıkartı.

Anne kedinin bakışları duygulandırdı

Oldukça korktuğu gözlenen yavru kedi, ardından havluyla kurulandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Bilgeç'e, anne kedinin teşekkür bakışlarıysa duygulandırdı.

"Kurtarmasam öleceklerdi"

Mesaisinin bitmesine 2 saat kala denizden kedi seslerini duyup işini bırakarak o alana yöneldiğini belirten Ömürcan Bilgeç, iki yavrunun suya düştüğünü görünce plajdaki havluları birleştirdiğini söyledi. İlk başta anne kedinin kendisine saldırgan davrandığını anlatan Bilgeç, "İlk başta anne kedi beni yabancıladı ve savunma içgüdüsüyle hareket ediyordu. Yaklaşık 2 saat kadar bir uğraş verdim. Düz duvar olduğu için tırmanamadılar. 2-3 havlu kullandım ve iki kediyi kurtardım. Kurtarmasam ölürlerdi, çünkü denizde akıntı vardı" dedi.

"Anne kedinin o hareketini unutamam"

Yavruları kurtardıktan sonra anne kedinin yaptığı hareketin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Bilgeç, "Kurtardıktan sonra teşekkür ederek gibi kafasıyla bir hareket yaptı. Yavruları kurularken de müdahalede bulunmadı. Teşekkür eder gibi bir hareketi var, onu unutamam" diye konuştu.

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: Anne kedinin o hareketini unutamam

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: Anne kedinin o hareketini unutamam

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: Anne kedinin o hareketini unutamam

Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi:
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan
Magazin Düm Tek Tek Mustafa Keser Gülşen
Spor Balotelli Mehmet Topal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Stefan Kuntz İbrahim Tatlıses Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran güvenlikçi: 'Anne kedinin o hareketini unutamam' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 20:26:47. #1.12#