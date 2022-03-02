DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI - Haberler

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DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde iskelede dengesini kaybederek denize düşen 75 yaşlarındaki bir kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde iskelede dengesini kaybederek denize düşen 75 yaşlarındaki bir kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerine Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Sahil bandında duran 75 yaşlarındaki bir kadın, iddiaya göre, dengesini kaybederek denize düştü. Yaşlı kadının denize düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını denizden çıkartarak bota aldı. Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

DENİZE DÜŞEN YAŞLI KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Karşıyaka, Güncel, Haberler

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