Denize düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı Denize düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistinden single (tek) atlayış yapan paraşütçü, kontrolünü kaybedince denize düşerek ağır yaralandı.

Denize düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistinden single (tek) atlayış yapan paraşütçü, kontrolünü kaybedince denize düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ne tatile gelen Arif Şahin yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. 1700 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Şahin, deniz üzerinde akrobasi hareketleri yaptığı sırada ipler dolanınca düşmeye başladı. Hızla düşmeye başlayan Şahin, yaklaşık 200 metre yükseklikte denize düştü. Şahin'in düştüğünü görenlerin yardım istemese üzerine Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma timi botla yaralıya ulaştı. Şahin, ekipler tarafından kurtarma botuyla denizden çıkarılarak kıyıya getirildi. Ağır yaralanan Şahin kıyıda bekleyen ambulansa taşınarak, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA