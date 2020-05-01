Denize düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Körfez Atalar Mahallesi Yarımca Sahili'nde bir sokak köpeği denize düştü. Hemen yardıma koşan vatandaşlar, sudaki köpeği denize inen merdivenlere yönlendirdi. Yüzerek merdivenin önüne gelen köpek, kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, koşarak diğer köpeklerin yanına gitti.

Kaynak: DHA