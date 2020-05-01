Denize düşen köpeği vatandaşlar kurtardı
01.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:25
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Körfez Atalar Mahallesi Yarımca Sahili'nde bir sokak köpeği denize düştü. Hemen yardıma koşan vatandaşlar, sudaki köpeği denize inen merdivenlere yönlendirdi. Yüzerek merdivenin önüne gelen köpek, kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, koşarak diğer köpeklerin yanına gitti.
Kaynak: DHA