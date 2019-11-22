Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı
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Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:38
Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı

'nın ilçesinde denize düşen sokak köpeği, ekiplerince kurtarıldı.

Mahallesi 3. Etap Sahil Bandı'nda bir köpeğin denize düştüğünü gören çevredekiler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, uzun süre suda kaldığı anlaşılan köpeği kurtarmak için çalışma yaptı. Bitkin haldeki köpek, boynuna geçirilen tasma yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, denizdeki köpeğin kurtarılmasını beklemesi dikkati çekti.

Denizden çıkarılan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı
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