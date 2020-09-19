Denize düşen kediyi cankurtaran çıkardı
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Denize düşen kediyi cankurtaran çıkardı

Bursa'nın Gemlik sahilinde denize düşerek yorgun ve bitkin şekilde mahsur kalan kediyi, cankurtaran ekibi çıkardı.

Denize düşen kediyi cankurtaran çıkardı
19.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:18

Bursa'nın Gemlik sahilinde denize düşerek yorgun ve bitkin şekilde mahsur kalan kediyi, cankurtaran ekibi çıkardı. Kurtarma anları amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, Gemlik ilçesi belediye iskelesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde bulunan vatandaşlar denizden bir kedi sesi duydu. Vatandaşlar bir süre sahil kenarında sesin kaynağını aradıktan sonra, kedinin iskelenin kenarında mahsur kaldığını fark etti. Durumu fark eden vatandaşlar kediyi kurtarmak için ilk Gemlik Belediyesi cankurtaran ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen cankurtaran ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu denizden çıkardı. Kurtarılan kedi hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı - BURSA

Kaynak: İHA

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