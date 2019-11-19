Denize düşen kediyi AKUT kurtardı
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Denize düşen kediyi AKUT kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize düşen yavru kediyi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

19.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:10
Denize düşen kediyi AKUT kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize düşen yavru kediyi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Limanı'nda bir kedinin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu AKUT'a bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, botla denize açıldı.

Dalgıç kıyafetleriyle denize giren ekipler, kediyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Kaynak: AA
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