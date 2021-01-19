Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

19.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:58
Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde iskelede yürürken ayağı kayıp denize düşen Dilek Karaca (47), Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde iskelede yürürken ayağı kayıp denize düşen Dilek Karaca (47), Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atatürk Anıtı arkasındaki iskelede yürüyüş yapan Dilek Karaca, ayağı kayıp denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine botla kıyıya yanaşan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, denizde çırpınan Karaca'yı kurtardıktan sonra balıkçı barınağına götürerek karaya çıkardı. Üşüdüğü gözlenen Dilek Karaca, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Denize düşen kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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