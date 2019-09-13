Denize düşen genç kurtarıldı

13.09.2019 21:38

Avcılar'da denize düşen ve dalgalara kapılarak sahildeki kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı.

Avcılar Sahil Parkı'nda dolaşırken dengesini kaybederek denize düşen Faslı Hamza Khoumsı (21) dalgalara kapılarak sürüklendi. Bir süre sonra gözden kaybolan Khoumsı'nın kayalıklara sıkıştığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Çevredeki vatandaşların merakla seyrettiği kurtarma çalışması, yaklaşık iki saat sürdü. Kırıcı ile alandaki kayaları kıran itfaiye erleri, Khoumsı'yı bulunduğu yerden kurtararak sedyeye taşıdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar olduğu görülen Khoumsı'nın üşüdüğünü gören ekipler üzerini örttü. Kurtarma çalışmasında görev alan bir itfaiye eri de sedyedeki Khoumsı'yı alnından öptü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Khoumsı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA