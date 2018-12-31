Denize Düşen Genç Kızı Deniz Polisi Kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde denize düşüp solunumu duran genç kızı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri yaptığı müdahaleyle kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında 18 yaşındaki İ.C, dengesini kaybederek denize düştü.

Yüzme bilmediği öğrenilen genç kız, kıyıya çıkmak için bir süre suda mücadele etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde denizde güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen deniz polisi sevk edildi.

İ.C'yi sudan çıkarıp bota alan ekipler, solunumunun durduğunu belirleyerek suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladı.

Deniz polisinin Pasaport İskelesi'nde bulunan merkezine kadar botta suni teneffüs yapmaya devam eden ekipler, İ.C'yi hayata döndürmeyi başardı.

Genç kız, burada sağlık ekiplerine teslim edilerek Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen İ.C'nin bir süre hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

Olay kameralara yansıdı

Bu arada, deniz polisinin İ.C'yi botla iskeleye getirmesi, yaptıkları müdahale ve sağlık ekiplerine teslim etmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA