Denize düşen gemicinin cansız bedeni karaya vurdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 2 gün önce denize düşen Hindistan vatandaşı Khehra Jagjit Singii'nin (33) cansız bedeni, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy sahilinde karaya vurdu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 2 gün önce denize düşen Hindistan vatandaşı Khehra Jagjit Singii'nin (33) cansız bedeni, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy sahilinde karaya vurdu.

Olay, 24 Nisan Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İnceburun açıklarında meydana geldi. Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na gittiği sırada Çanakkale Boğazı'dan geçmekte olan Singapur bayraklı 'Strategıc Unity' isimli gemiden Hintli gemici Khehra Jagjit Singii denize düştü. Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kegm-9' isimli hızlı tahlisiye botu, 5 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, 18 metre boyunda ve 24 bin 641 groston ağırlığındaki Singapur bayraklı 'Strategıc Unity' isimli geminin denize düşen Singii için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalara rağmen bulunamayan Khehra Jagjit Singii'nin cansız bedeni bugün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy sahilinde karaya vurdu. Kıyıda cansız beden olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Gemi kaptanı tarafından teşhis edilen gemicinin cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı