DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU - Haberler
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DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda demirli geminin kopan halatının çarpması sonucu denize düşen gemi personeli Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov'un (22) cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda demirli geminin kopan halatının çarpması sonucu denize düşen gemi personeli Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov'un (22) cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Ereğli limanında meydana geldi. Rulo sac yüklemesi yaptıktan sonra Bulgaristan'a gidecek olan Panama bandıralı 'Ünzile Ana' isimli geminin kopan halatı, geminin başka bir halatının yanında çalışan Anar Orucov'a çarptı. Dengesini kaybederek denize düşen Orucov, dün yapılan aramalarda bulunamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, bugün limanda arama çalışmalarına devam etti. Dalgıçlar, öğle saatlerinde Anar Orucov'un cansız bedenini düştüğü yere yakın bölgede buldu. Orucov'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

DENİZE DÜŞEN GEMİCİNİN CESEDİ BULUNDU

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