Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti
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Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti

13.10.2020 02:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 02:59

Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti İzmir'in Konak ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, denize düştü.

Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, denize düştü. Deniz polisi tarafından kurtarılan kadın, kıyıya çıktıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirtilen Ş.K. (28), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'nin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Gazetecilere küfür etti

Deniz polisi botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen kadın daha sonra serbest bırakıldı.

Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti
Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti
Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti
Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi: Gazetecilere küfür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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