Denize düşen adamı polis kurtardı
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Denize düşen adamı polis kurtardı

İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen adam polis ekiplerince kurtarıldı.

17.02.2020 04:13 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:15
Denize düşen adamı polis kurtardı

'de dengesini kaybedip denize düşen adam ekiplerince kurtarıldı.

ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü.

Kantar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında gerçekleşen olayı duyan polis ekipleri, hızla adamı denizden çıkardı.

Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Denize düşen adamı polis kurtardı
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