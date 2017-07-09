Denize Dolgu ile Yapılan Golf Sahası 18 Çukura Çıkarılıyor

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Atakum sahilinde 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu 9 çukurlu golf sahası, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılıyor.



Atakum sahilinde, özellikleri bakımından dünya ilk ve tek olma özelliğini taşıyan golf sahası bir yılda, 250 profesyonel golfçüyle 3 müsabakaya ev sahipliği yaptı. 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu 9 çukurlu golf sahası, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılıyor. Saha genişliğini büyüterek 650 dönüme çıkaran Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. İlave 9 çukurlu parkurun 2018'de hizmete gireceği belirtildi. USGA (United States Golf Association) standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevın Ramsey'in tasarlandığı tesis, denize dolgu ile yapılan dünyadaki tek spor tesisi olma özelliği de taşıyor.



75 futbol sahası büyüklüğündeki 300 dönüm arazide yapılan golf sahası, geçen yıl 15 Temmuz'da hizmete girdi. Denize 2.5 milyon ton ağırlığında 1 milyon 400 bin taş yerleştirilerek yapılan golf sahası kısa sürede cazibe merkezi haline geldi.



Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren Samsun golf sahası, bir yıl da 250 profesyonel golfçüyle 3 müsabakaya ev sahipliği yaptı. Ayrıca bir yıl boyunca 90 kişi de golf ders aldı.



- Samsun