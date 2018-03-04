Perulu Balıkçı Denize Daldı, Yukarı Çıktığında Bambaşka Birine Dönüştü
Perulu balıkçı, denize daldıktan sonra yüzeye hızlı çıktığı için vücudu deforme olarak ilginç bir görünüşe büründü. Vücudu şişen adam saniyeler içinde 31,7 kilo aldı.
Perulu balıkçı Alejandro Ramos esrarengiz bir olayla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre; Ramos denize daldıktan sonra vücudu şişmeye başladı. Dalış kazası sonrasında Ramos'un vücudundaki şişkinlik dört yıl boyunca hiç inmedi. Doktorlar, bu ilginç durumun arkasında ne yattığını araştırıyor.
31,7 KİLO ALARAK YUKARI ÇIKTI
Ramos, deniz canlısı toplamak için denizin dibine daldığını ancak yukarı çıkarken 31.7 fazla kiloyla döndüğünü söyledi. Ramos'un yaptığı ölümcül hata yukarıya çok hızlı çıkmak oldu. Böylece kandaki azot devasa kabarcıklar haline dönüştü. Bu da vücudun şişmesine sebep oldu.
YÜZDE 30'UNU VERDİ
Geçtiğimiz yıl Alejandro'nun oksijen tedavisi gördüğü ve böylece vücudundaki azotun yüzde 30'unun boşaltıldığı açıklanmıştı. Ancak hala vücudu eski formuna kavuşamadı.
ACI ÇEKİYOR
Doktorlar, azotu Alejandro'nun vücudundan çıkarmak için ameliyatı düşündüler ancak ameliyatın çok zor olacağından korktukları için vazgeçtiler. Doktorlar, dört yıl geçmesine rağmen hala hastalığı araştırıyorlar.
Alejandro, acı çekiyor ve kazadan dolayı zorla yürüyor. Ayrıca ciddi hipertansif hastalıklardan da muzdarip.
Kaynak: Habertürk
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allah yardım etsinCevap Yaz 40 4 Yayından Kaldır
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adam hava yapmış kendiliğinden söner.Cevap Yaz 26 48 Yayından KaldırİSTANBUL: Abi koptum beeee7 37 Yayından Kaldır
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adam hastalik kapmis dogruda , icerik olayin olma tarzi kilo almasi falan uyduruk fantazi. . .Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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TAMAM ADAMIN ŞİŞTİĞİNİ ANLIYORUZ''da KİLOYU NASIL ALDI? ONU ÇOK MERAK EDİYORUM. ? HEMDE 31''7 KİLOYU. HEY HABERCİLER BİZİMLE KAFA BULMUYORSUNUZ DEYİLMİ. ? NEDENİNİDE AÇIKLAYIN. . .Cevap Yaz 49 1 Yayından Kaldır