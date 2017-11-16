Denize Atlayan Yaralı Karaca Koruma Altına Alındı

Giresun'un Görele ilçesinde köpeklerden kaçarken denize atlayan yaralı karaca, balıkçılar tarafından sudan çıkarılarak koruma altına alındı.



İlçenin Çavuşlu Beldesi Frengi mevkisinde kıyıdaki balıkçılar, denizde karaca olduğunu fark etti.



Balıkçılar bir süre sonra kıyıya yaklaşan karacayı denizden çıkardı. Yaralı olduğu fark edilen ve Görele Belediyesi ekiplerine teslim edilen karacaya veteriner müdahale etti..



Veteriner Hekim Ali Yaşar Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın arka bacaklarında ve boyun bölgesinde olmak üzere çok sayıda ısırık izleri ile kesikler olduğunu söyledi.



Karacanın çok fazla hırpalandığını ifade eden Meriç, "Yaralar temizlenip dikildi. Serum takıldı, antibiyotik, ağrı kesici ilaçlar verilip tedavisi yapıldı. Karaca korumamız altında, biraz dinlendikten sonra yetkililere teslim edildi." dedi.



Denizden karacayı çıkaran balıkçılardan Ayhan Bektaş ise denizde yüzen bir karaca olduğunu fark etmeleriyle hemen hayvanı kurtarmaya çalıştıklarını belirterek "Karaca köpeklerin saldırısına uğramış ve kendini denize atmış. Sudan çıktığında çok korkuyordu ve birçok yeri yaralanmıştı. Gerekli yerleri aradık ve Görele Belediyesi ekiplerine teslim ettik. İnsanlık görevimizi yaptık." diye konuştu.



Yaralı karaca, daha sonra Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.