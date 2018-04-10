Denize Atlayan Kadını Teski Çalışanları Kurtardı

Tekirdağ'da denize atlayan kadını, iki Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) personeli kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda meydana geldi. İddialara göre, 22 yaşındaki bir kadın intihar etmek için denize atladı. Kadının denize atladığını göre 2 TESKİ çalışanı denize girerek genç kadını kurtardı. Genç kadın çevredekilerin yardımı ile sahile çıkartıldı.

Olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ