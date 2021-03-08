SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı

08.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:22

Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi denize atladı.

Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi denize atladı. Çevredekilerin ikna etmesiyle denizden çıkan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde, Karasu Sahil Park mevkiinde meydana geldi. Ö.K. iddiaya göre alkolün etkisiyle denize atladı. Çevredekiler, Ö.K.?yi denizden çıkması için ikna etmeye çalışırken, sağlık ve polis ekiplerine haber veriydi. Çevredekilerin ikna çabaları sonucu Ö.K. denizden çıkarıldı. Gelen sağlık görevlilerince kontrolü yapılan Ö.K. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı
SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Çağlar Ertuğrul
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SAKARYA Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 23:22:19. #1.16#
title