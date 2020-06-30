Denize atılan maske Haliç'te martıyı öldürüyordu Denize atılan maske Haliç'te martıyı öldürüyordu Belediye ekiplerinin fark ettiği maske karada çıkarıldı Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu.

Denize atılan maske Haliç'te martıyı öldürüyordu

Belediye ekiplerinin fark ettiği maske karada çıkarıldı

İSTANBUL - Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Haliç'te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti. Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrara geri bırakıldı. Haliç'ten maske çıkması ise "pes" dedirtti.

Kaynak: İHA