Denize atılan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından denize atılan beş düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından denize atılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek karadan ulaşım olmayan bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(İsmail Ümit Dilşen - Ekrem Keser/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel