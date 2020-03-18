Denize açıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin yolunu gözlüyorlar Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın babası Hamza Zınk, "Gitme oğlum diye çok söyledim. Dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın babası Hamza Zınk, "Gitme oğlum diye çok söyledim. Dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi." dedi.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan 3 gün önce balık tutmak için 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açılan ve bir daha haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmalarından bugüne kadar olumlu sonuç alınamadı.

Kayıp kişilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede endişeyle haber almayı bekliyor.

"Elimiz kolumuz bağlı, öyle denize bakıyoruz"

Erdoğan İnce'nin kardeşi Ercan İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin ilk defa denize çıktığını söyledi.

Yakın akrabalarının iyi bir balıkçı olduğunu, sürekli balığa gittiğini anlatan İnce, "Allah'tan ümidimizi kesmedik. Hala bekliyoruz. İnşallah bir yerlerden çıkarlar diye bekliyoruz. Denizden gelecekler diye bekliyoruz. Ümidimizi koruyoruz. AFAD Sahil Güvenlik arıyor. Sağ olsun hepsi buradalar. Arama çalışmalarını yapıyorlar. Elimiz kolumuz bağlı, sadece denize bakıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Yüce Allah'ımıza yalvarıyoruz, bize bir şeylerini versin. Kaderleri böyleymiş. Beklemeye de devam edeceğiz. İnşallah sağlıklı şekilde kavuşuruz." diye konuştu.

"Gitme oğlum' diye çok söyledim"

Metin Zınk'ın ağabeyi Nihat Zınk da sahilde umutla beklediklerini dile getirdi.

Olayın şaşkınlığını hala üzerlerinden atamadıklarını vurgulayan Zınk, "Şaşkınlıkla bekliyoruz. Metin hafta sonları balığa giderdi. Halamın oğlu Erdoğan 'Beni de götür' demiş. Bir arkadaş daha alıp çıkmışlar. Üç kişi gitmişler, haber alamıyoruz." dedi.

Zınk'ın babası Hamza Zınk da denize bakarak öylece ümitle beklerini belirterek, "Allah'tan başka çaremiz yok. Allah kimsenin başına vermesin; bu, çok acı bir olay. Ormanda olsa gider ararsın. Denizden ne alacaksın, neyi soracaksın. 'Gitme oğlum' diye çok söyledim, dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi. 'Marmaris'te git, yakın' derdim, buraya gelirdi." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı 15 Mart'ta sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan tekneyle denize açılmış, o günden sonra bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Kaynak: AA