Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için arama çalışması başlatıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.



Dün sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden E.İ, Ö.A. ve M.İ. 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldı.



Bir süre sonra teknedeki 3 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.



Ekiplerin iki bot, bir uçak, bir mobil radar timi ile başlattığı ve Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timinin de destek verdiği arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA