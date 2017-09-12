Denize Açılan Balıkçılar Ceset Buldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kıyıdan 1 kilometre açıkta 40 yaşındaki bir adama ait ceset, balıkçılar tarafından bulunarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Karadeniz kıyısında bulunan Kandıra Kerpe plajı açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Kerpe Kartal Kayalar mevkiinde denizden yaklaşık 1 kilometre açıkta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçı, şahsı sudan çekip tekneye alarak durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Daha sonra limana getirilen şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesedin Murat Baykan'a ait olduğu belirlendi. Baykan'ın cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Ünal Cankurt / İHA)