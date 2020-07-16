Denize 50 metre mesafedeki göl, tatilcilerin ilgi odağı
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Denize 50 metre mesafedeki göl, tatilcilerin ilgi odağı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denize 50 metre mesafedeki Ilıca Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Denize 50 metre mesafedeki göl, tatilcilerin ilgi odağı
16.07.2020 08:48 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:51

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denize 50 metre mesafedeki Ilıca Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Datça ilçe merkezindeki Taşlık Plajı önünde, Rumlardan kalma tarihi su değirmeninin yanında, dağın eteklerinden doğan su kaynağının etrafı duvarlarla çevrilerek oluşturan 6 dönüm büyüklüğündeki Ilıca Gölü, içerisindeki minerallerle şifalı özelliği ile dikkati çekiyor. 

1923 Lozan Antlaşması'na bağlı olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sırasında, Rumların bölgeyi terk etmesinin ardından önce Hazine'ye devredilen ve daha sonra Türk bir aileye satışı yapılan tarihi değirmen, 2008 yılında Datça Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek, turizme kazandırıldı. Tarihi değirmene gelen suyun büyük bölümü denizle buluşurken, gölden dökülen suların oluşturduğu küçük şelale, denizin tuzlu sularından arınmak isteyen tatilcilere adeta doğal duş hizmeti veriyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl plajlara duşmatikler konulamayınca, minik şelale her zamankinden daha fazla rağbet görmeye başladı. Datça'ya tatile gelenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ilıca Gölü son yılların en hareketli günlerini yaşıyor.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile Datça Belediyesi'nin iş birliğinde 2007 yılında yapılan inceleme sonucu ortaya çıkan jeotermal enerji aramaları jeolojik ve jeofizik etüt raporuna göre; gölün sularında başta sodyum (yüzde 74) olmak üzere, potasyum (yüzde 1,23), Kalsiyum (yüzde 10), Magnezyum (yüzde 14) gibi katyonlar ile sülfat (yüzde 87.52), klor (yüzde 9,57) ile anyonlar bulunuyor.SU DAĞIN ETEKLERİNDEN GELİYORDatça'da yaşamını sürdüren Hüseyin Özpekinsel (65), Ilıca Gölü'nün tarihi bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekti. Özpekinsel, "Gölün suyu dağların eteklerinden geliyor. Yıllar önce tarihi su değirmeninin çalışması için kullanılıyordu. Bugün ise, değirmenin fazla suyu günümüzde, tatilcilerin duş yeri haline geldi. Kimisi göle girerek yüzüyor. Suyun şifalı olduğu söyleniyor" dedi.EGE'DEN AKDENİZ'Eİzmir'den yıllar önce Datça'ya yerleşen Nihat Tavus (62) ise Ilıca Gölü'nün yanındaki değirmenin, ilçenin en eski su değirmenlerinden biri olduğunu söyledi. Tavus, "Değirmenin ihtiyacını karşılayan gölün su kaynağı tam olarak bilinemiyor. Ancak, Ege Deniz'in altından buraya kadar geldiği ve Akdeniz'e döküldüğü söyleniyor. Bu yönüyle de ilgi çekiyor. Suyun rahatlatıcı bir özelliği var. İnsanlar denizden çıkıp, burada duş alabiliyorlar. Suyun şifalı olduğu da biliniyor" diye konuştu.

Çorum'dan tatil için Datça'ya gelen Emre Şener (30) ise denizin tuzunu minik şelalenin sularında attıklarını belirtip, "Ortam olarak çok güzel, nezih bir yer. Çok beğendik" dedi.


Kaynak: DHA

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