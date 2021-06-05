Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı

Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında denizde temizlik yapan dalgıçlar, 3 alandan 30 dakikada yarım ton atık topladı.

SAMSUN'da, 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında denizde temizlik yapan dalgıçlar, 3 alandan 30 dakikada yarım ton atık topladı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama- kurtarma ekipleri, 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında liman içi kıyısı, deniz altı ve kıyılarda temizlik yaptı. 30 dakika süreyle dalış ve temizlik yapan ekipler, metal parçalar, araç lastikleri, plastik ve cam şişelerden oluşan yarım ton atık topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdür Vekili Başkomiser Saniye Şahin Özen, "Denizimizde yaptığımız yarım saatlik çalışma esnasında yarım tona yakın atık çıkardık. Maalesef denizimizi kirletiyoruz. Bu konuda duyarsız davranıyoruz. Bu hareketlerimizin sonu ülkemizin geleceğine mal olacak. Hepimizi biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı
Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı
Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı
Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
200 milyonluk vurgun yapan 'Gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan "Gaipler" çetesi çökertildi
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Adnan Menderes Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Ozan Tufan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 12:41:41. #1.16#

title