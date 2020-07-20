Denizden uzaktaki köy çocuklarından sıra dışı yöntem Trabzon'un Çaykara ilçesinde sıcaklardan bunalan ve şelalenin altında doğal havuz yapan çocuklar eşsiz manzara eşliğinde yüzmenin keyfini çıkardı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde sıcaklardan bunalan ve şelalenin altında doğal havuz yapan çocuklar eşsiz manzara eşliğinde yüzmenin keyfini çıkardı.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam mahallesinde yaşayan çocuklar şelalenin altında yaptıkları havuzla görenleri hayrete düşürüyor. Yaz aylarında sıcaklardan bunalan çocuklar şelalenin altında doğal havuz yaptı. Havuzun önünü tahta ve branda ile kapatan çocuklar, şelaleden akan buz gibi suda yüzüyor. Canlarını tehlikeye atan ve zorlu bir parkurdan geçerek havuza ulaşan çocuklar doğanın içerisindeki havuzda eğleniyor. Denizden yaklaşık bin 200 rakımda bulunan mahallede deniz keyfini en doğal şekilde yaşayan çocuklar, kendilerine doğal havuz yaptıklarını söyledi.

Denizden uzak olduklarını için kendi havuzlarını yaptıklarını belirten Berat Meyveci, "Yıllardır kendi çabalarımızla göl yapıyoruz. Yaz aylarında sıcak havalarda buraya gelerek yüzüyoruz. Şelalenin altında suya giriyoruz. Denize uzak olduğumuz için kendi havuzumuzu yaptık. Buraya çıkmak zor. Alıştık ama çıkmak zor gelmiyor. Tabi çıkmak zor herkes çıkamaz. Survivor'dakiler gelsin parkur görsünler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA